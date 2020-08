Martedì 1 settembre si riuniscono i consigli territoriali di Centro urbano e Ravenna sud. Centro urbano: alle 20.30, nella sala C, in via Landoni 2, con all’ordine del giorno l’insediamento di un consigliere in sostituzione di un consigliere dimesso; approvazione proposte lavori pubblici prioritari. Ravenna sud: alle 20,45, in sala Buzzi, con all’ordine del giorno la richiesta di parere relativo a “Trasmissione progetto relativi ad interventi di installazione di impianti di pubblica illuminazione finalizzati alla messa in sicurezza di punti critici individuati dalle Aree territoriali”; la comunicazione relativa agli interventi previsti in via Brunelleschi (espressione di parere informale); predisposizione e delibera relativa alle priorità 2021 del nostro territorio; progetto Trasporto pubblico a chiamata: informazioni.

