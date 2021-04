Si rivive la storia in incontro online dedicato al 76esimo anniversario della Liberazione

Domenica 11 aprile alle 15.30 in collegamento dalla Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna ci sarà l'incontro online intitolato "Bagnara liberata". Lisa Emiliani e Luana Silvestrini dialogheranno con Paolo Gagliardi, coautore del libro Quel tragico 9 aprile. Il bombardamento di Lugo alla vigilia della Liberazione (Tempo al libro, 2020). La diretta sarà visibile sulla pagina Facebook "Museo del Castello - Rocca Sforzesca".

“In occasione del 76esimo anniversario della liberazione di Bagnara di Romagna, ancora costretti dalla misure restrittive contro la diffusione del contagio, abbiamo ritenuto fondamentale continuare a offrire un’opportunità di memoria e di approfondimento aperto a tutti - dichiara il sindaco Riccardo Francone -. Da qui la scelta dell’evento in streaming, con il racconto di quegli ultimi giorni di bombardamenti e paura prima dell’arrivo degli Alleati”.

Le iniziative per la celebrazione della Liberazione verranno arricchite in occasione del 25 aprile, con l’allestimento in vari punti del borgo di alcune foto d’epoca, riferite alla fine della Seconda guerra mondiale a Bagnara e dintorni.