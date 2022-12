Si rompe una condotta: intervento urgente, la piscina comunale chiude al pubblico

Intervento urgente alla piscina comunale di Ravenna. Per consentire la realizzazione di un intervento di riparazione di una delle condotte della piscina Gambi, dal 27 dicembre al 5 gennaio sarà necessario chiudere l’impianto. La rottura, recentemente riscontrata, richiede un intervento urgente: la chiusura avverrà in un periodo in cui i corsi risultavano già sospesi per la pausa natalizia e che consentirà di permettere il regolare svolgimento delle competizioni e delle attività previste nel mese di gennaio.