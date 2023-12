Si scatena la rissa nel cuore del centro storico, un ragazzo ferito con un bicchiere

Una rissa in peno centro storico, a Ravenna, nel pomeriggio di sabato con uno dei contendenti rimasto lievemente ferito ad un braccio. Lo scontro è scoppiato intorno alle 17.15 nei pressi di un locale di piazza del Popolo dove, secondo i primi riscontri, si trovava un gruppo di giovani nordafricani. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, gli animi avrebbero iniziato a surriscaldarsi e in poco tempo dalle parole si è passati ai fatti. Nella zuffa uno dei partecipanti avrebbe afferrato un bicchiere e, usandolo come arma, ha ferito lievemente un avversario ad un braccio. A dare l'allarme sono stati dei carabinieri ausiliari che hanno richiesto l'intervento delle pattugli dell'Arma. In piazza del Popolo si sono precipitate le Gazzelle e, la rissa, è stata sedata. Per il ferito si è reso necessario l'arrivo si un'ambulanza del 118 coi sanitari che lo hanno medicato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto.