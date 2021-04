Si schianta contro un lampione con l'auto: positiva ai test per alcol e droga

Inoltre quattro esercizi commerciali sono stati chiusi per cinque giorni poiché non rispettavano i protocolli di sicurezza imposti dalla normativa di settore

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio lo scorso fine settimana, hanno denunciato all’autorità giudiziaria nove persone e segnalato alla Prefettura due giovani ragazzi per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale.

In particolare, nel corso dei controlli predisposti al fine di verificare il puntuale rispetto delle norme del codice della strada attraverso l’impiego dell'etilometro e del precursore che segnala l’uso di sostanze stupefacenti, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Ravenna quattro persone per guida in stato di ebrezza alcolica e un cittadino per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. In un caso è stato accertato che la donna, a bordo della propria auto, era andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione. Sottoposta all’accertamento dell’alcool e a quello della droga, è risultata positiva a entrambi. Inoltre, una 30enne è stata colta alla guida della propria auto senza che avesse conseguito la patente. Per tutti oltre alla denuncia è seguito il ritiro della patente e il fermo del veicolo.

Invece due persone di nazionalità straniera sono state denunciate poiché controllate nel comune di Cervia in violazione del foglio di via obbligatorio. Oltre a questo, un 40enne trovato in possesso di un avvitatore elettrico ritenuto provento di furto è stato denunciato per ricettazione.

Nel corso, invece, delle iniziative poste in essere per contrastare il fenomeno del consumo di sostanza stupefacente, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura. Nei loro confronti sono stati sequestrati nel complesso 2 grammi di marijuana e uno di cocaina. Infine nell’ambito dei controlli finalizzati a verificare il puntuale rispetto delle norme emanate in materia emergenza sanitaria da Covid-19, quattro esercizi commerciali sono stati chiusi per cinque giorni poiché non rispettavano i protocolli di sicurezza imposti dalla normativa di settore.