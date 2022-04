Si sistema la fascia costiera di Cervia: al via le asfaltature in piazza Costa

Continuano i lavori di sistemazione delle strade della fascia costiera di Cervia per un importo complessivo di 1 milione di euro. Lunedì 11 aprile inizieranno le nuove asfaltature in Piazza A. Costa (nel tratto compreso tra via Bonaldo e via Evangelisti), via Evangelisti e Circonvallazione Sacchetti (nel tratto compreso tra via Evangelisti e via Cavour). I lavori salvo imprevisti termineranno il 13 aprile e le strade saranno chiuse al transito dei veicoli ad eccezione di residenti, mezzi di soccorso ed emergenza.

I percorsi alternativi saranno segnalati con appositi cartelli sia nell'incrocio via dei Mille-Circonvallazione con deviazione su via dei Mille, sia nell’incrocio via Circonvallazione-via Bertoni con deviazione sulla Piazza A. Costa. Inoltre saranno anche segnalati i divieti di sosta nelle strade interessate dai lavori a partire da venerdì 8 aprile. Tutto il tratto (piazza Costa, via Evangelisti, via Circonvallazione) sarà completamente chiuso al transito e sarà aperto al termine dei lavori. Le strade comunque saranno libere dalle ore 18,30 alle ore 7:00. Anche questo intervento verrà eseguito dal Consorzio di imprese nell’ambito dell’accordo quadro aggiudicato a settembre.