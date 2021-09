Si sostituiscono tutti i lampioni a Cervia: nuova luce anche per il Municipio

A dicembre 2021 si completeranno i lavori del Project financing di illuminazione pubblica di Cervia, che vedrà la totale sostituzione delle luci nella città. In corso di esecuzione dei lavori, oltre alla sostituzione dei vecchi corpi illuminanti, si è riscontrato la necessità di eseguire anche interventi migliorativi inizialmente non previsti: lavorazioni supplementari, modifiche tecniche al sistema di fissaggio dei nuovi pali in alluminio, ampliamenti puntuali e localizzati degli impianti di illuminazione.

Le migliorie introdotte sono negli impiamti di illuminazione di via Plinio, via Bova, via Crociarone, via Bollana (parcheggio Montaletto), via XX Settembre (porta monte), via Traversa I Pineta, via Podgora, vicolo San Francesco, viale Boito (banchina), via Zavattina, viale Caravaggio, lungomare Grazia Deledda, via Camane, Via Rondinella. Una sottolineatura speciale va data a Piazza Garibaldi dove è stato aggiornato il progetto mediante un’illuminazione specifica per la facciata del Municipio, della Cattedrale Santa Maria Assunta e una nuova illuminazione presso l’adiacente giardino Papa Innocenzo XII. Inoltre, grazie ai suggerimenti dei Consigli di Zona, verranno predisposti altri progetti di illuminazione ad hoc, così da avere una città sempre meglio illuminata e più sicura.