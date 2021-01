Si spengono le luci di Natale a Milano Marittima: "E ora pensiamo all'estate 2021"

Si sono spente le luci di MiMa Wonderland, il villaggio delle meraviglie che ha acceso il periodo natalizio e oltre il centro di Milano Marittima. Malgrado la difficile situazione generale che non ha consentito gli spostamenti, con il relativo afflusso del turismo invernale, l’iniziativa ha cercato di tener vivo nella località un messaggio positivo e di speranza.

“È difficile fare bilanci in momenti come questi, tuttavia possiamo dire di essere soddisfatti – spiega Alessandro Fanelli, segretario di Proloco Milano Marittima, referente del progetto “MiMa Wonderland” – Innanzitutto perché abbiamo tenuto viva la nostra località attraverso originali giochi di luce, proposti in diversi temi decorativi che sono piaciuti a tutti. Questo ci ha consentito di mettere in campo una efficace comunicazione che ci ha fatto conoscere al di fuori dei nostri confini in un momento nel quale era impossibile effettuare spostamenti in presenza. Fare vedere una località ricca di luce unita all’arte è un bel biglietto da visita per Milano Marittima”.

E proprio da questo Fanelli prende spunto per guardare oltre. “Questa iniziativa deve fungere da ponte all’estate 2021. Il mondo cambia velocemente e noi ci dobbiamo adattare ai mutamenti repentini. Specchiarsi non giova a nessuno. Dobbiamo essere pronti a ripartire con progetti chiari per creare quella cultura del welcome che ci ha sempre contraddistinti in ambito turistico. Milano Marittima ha tutte le carte in regola per farlo: reputazione, ospitalità, capacità di accoglienza, bellezza, proposte del gusto. Sin da ora come Proloco ci rendiamo disponibili per farlo”.