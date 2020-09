Si staccano pezzi di cornicione in via Ricci: intervengono i Vigili del Fuoco

Non è passata inosservata la presenza dei Vgili del Fuoco giovedì mattina nel cuore del centro storico di Ravenna. Poco prima delle 7 alcuni passanti hanno notato in via Corrado Ricci, all'altezza del civico 12 confinante con la chiesa Santa Maddalena, alcuni pezzi di cornicione in strada, segnalando il tutto al 115. I Vigili del Fuoco sono così intervenuti anche con l'ausilio di una autoscala per visionare la struttura. Sul posto in prima battuta era presente anche una pattuglia della Guardia di Finanza, che ha delimitato l'area in attesa dell'arrivo del personale della Polizia Locale. Il sopralluogo è proseguito per buona parte della mattina, con i pompieri che hanno rimosso le parti del cornicione non sicure. La strada è stata chiusa al traffico alle auto.

Foto di Massimo Argnani