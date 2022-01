Si torna a respirare: l'aria migliora, revocate le limitazioni d'emergenza

Si torna finalmente a respirare. Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria – pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì – da martedì 1 febbraio, tornano in vigore le limitazioni ordinarie previste dal Piano aria integrato regionale. All’ interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì (eccetto festività) dalle 8.30 alle 18.30 divieto di transito per i veicoli:

a benzina fino all’euro 2, compreso

diesel fino all’euro 3, compreso

a benzina/Gpl, benzina/metano fino all’euro 1, compreso

ciclomotori e motocicli fino all’euro 1, compreso.

Nelle domeniche ecologiche (6 e 20 febbraio, 6 e 20 marzo, 3 e 10 aprile) alle misure di cui sopra si aggiunge il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 4.

Misure relative al riscaldamento e alla combustione

Si ricorda inoltre che fino al 30 aprile in tutto il territorio comunale nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro) negli impianti di categoria inferiore alle 3 stelle (come definita dal DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle) è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet che sia stato certificato, da un organismo di certificazione accreditato, conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17855-2 2014 (pellet di qualità elevata che garantisce maggiori rendimenti di combustione, pertanto minori emissioni inquinanti). Su tutto il territorio comunale vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali.