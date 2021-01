Si torna a scuola: 'facilitatori' per evitare assembramenti sui bus

Anche a Cervia è tutto pronto per permettere in sicurezza la ripresa delle scuole di ogni ordine e grado. Coordinato dalla Prefettura di Ravenna, il piano operativo prevede il coinvolgimento degli istituti scolastici, delle aziende di trasporto e dei Comuni.

Nei termini indicati dal dpcm del 3 dicembre 2020, gli istituti scolastici riprenderanno l’attività didattica con modalità mista (in presenza e in didattica digitale integrata) mantenendo invariato l’orario di programmazione scolastica. Le aziende di trasporto pubblico hanno potenziato i mezzi a disposizione dei ragazzi pendolari, per permettere di rispettare la capienza prevista dalle normative. I servizi saranno costantemente monitorati dalla società, con il coordinamento dei vettori, così come saranno monitorati i carichi dei singoli mezzi. Allo scopo, nelle prime due settimane del riavvio dell’attività scolastica, Start Romagna metterà a disposizione, alle fermate degli autobus più frequentate, dei “facilitatori”, personale che avrà il compito di regolamentare l’accesso ai mezzi fino alla capienza disposta dal dpcm e di intervenire in caso di situazioni critiche.

Per quanto riguarda l’amministrazione comunale, continuerà il presidio della Polizia locale davanti alle scuole del territorio. Inoltre verranno predisposti controlli nei punti di maggiore frequenza, come per esempio in piazza della Resistenza. La sala operativa del Comando della Polizia locale sarà inoltre in contatto con i facilitatori delle aziende di trasporto, per intervenire immediatamente in caso di segnalazioni di situazioni di particolare complessità.

Inoltre il Comune si associa all’attività dei dirigenti scolastici che portano avanti un’azione di sensibilizzazione nei confronti degli studenti. Si raccomanda infatti di mantenere i comportamenti adeguati per contenere il contagio da Covid 19, con particolare riguardo alla necessità di evitare assembramenti negli spazi esterni e alle fermate dell’autobus, di usufruire dei mezzi in modo ordinato, di rispettare il limite della capienza previsto, di indossare sempre la mascherina, all’aperto e al chiuso, e di igienizzare con frequenza le mani.