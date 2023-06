'Siamo nati per camminare', in Bassa Romagna hanno partecipato quasi 2000 alunni

Le scuole dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna hanno partecipato anche quest'anno a "Siamo nati per camminare", il progetto regionale di promozione della mobilità sostenibile a cui da diversi anni aderisce anche il Ceas della Bassa Romagna: bambini e ragazzi dal 20 marzo al 31 marzo 2023 si sono impegnati per due settimane recandosi a scuola ogni mattina in modo sostenibile scegliendo mezzi a bassissimo impatto ambientale come bici, piedi, skate, monopattini.

In tutto sono 89 le classi che hanno aderito: 4 ad Alfonsine, 8 a Bagnara di Romagna, 13 a Fusignano, 11 a Lugo, 21 a Massa Lombarda e Fruges, 8 a Sant’Agata sul Santerno, 24 a Bagnacavallo e a Villanova. La campagna ha monitorato gli spostamenti casa-scuola in termini di mezzi usati dai ragazzi e dalle ragazze (piedi, bici, auto, bus) durante le due settimane, ma anche il loro miglioramento nella scelta dei mezzi usati prima dell’avvio della campagna e il periodo della campagna stessa.

La classifica per gli spostamenti sostenibili durante le settimane dell'iniziativa e relativa alle scuole dell’Unione è così composta: al terzo posto si qualifica la classe 1A della primaria Luigi Quadri di Massa Lombarda (con il 78,4% degli studenti che hanno scelto spostamenti sostenibili); al secondo posto la classe 5D della primaria Berti di Bagnacavallo (con il 84,2% degli studenti che hanno scelto spostamenti sostenibili) e al primo posto la classe 3B sempre della primaria Quadri di Massa Lombarda (con l'89,6% degli studenti che hanno scelto spostamenti sostenibili).

La classifica per il miglioramento tra il periodo precedente e la campagna, vede al terzo posto (con un miglioramento del 17,5%) la 5A della primaria Torchi di Fruges, al secondo posto la classe 5B della primaria Berti di Bagnacavallo (19,6% di miglioramento) e al primo posto la 2A della Primaria Torchi di Fruges. (con un 50,19% di miglioramento).

"Siamo nati per camminare" è una campagna promossa e coordinata dal Ctr Educazione alla sostenibilità di Arpae e dalla Regione Emilia-Romagna, con il supporto del Ceas Centro Antartide di Bologna insieme all’associazione Genitori antismog a Milano e Verona. È promossa nelle scuole dell’Unione dal Centro di educazione alla sostenibilità (Ceas) della Bassa Romagna.