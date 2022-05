Sicurezza nelle aree portuali: una dimostrazione sulle acque ravennati per testare la 'flotta' di droni

Anche la sicurezza alla base degli European Maritime Days. Venerdì, dalle ore 9,30, il progetto Passport, finanziato dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di creare una piattaforma operativa per la gestione di una flotta di droni che grazie a innovative tecnologie satellitari saranno in grado di migliorare la sicurezza nelle aree portuali, sarà al centro di una presentazione, presso l'Autorità Portuale di Ravenna, con una dimostrazione dell'utilizzo dei droni. In particolare, sarà testato a Ravenna l’uso di droni subacquei per l’acquisizione di dati batimetrici e l’ispezione delle parti sommerse delle infrastrutture portuali e l’utilizzo di droni aeronautici per l’ispezione di specifiche aree portuali.