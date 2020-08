Sicurezza, Confcommercio: "Ben vengano le ordinanze, si rispettino le regole"

L’associazione e il sindacato Confcommercio Ascom Cervia, in occasione di queste giornate intense che trovano migliaia di turisti nella nostra località a passare le proprie vacanze - nelle quali si concentrano eventi come la Pink Week, San Lorenzo e Ferragosto - sostengono e invitano al rispetto delle ordinanze emesse dal sindaco di Cervia.

"Si tratta di misure indispensabili che si conciliano con il grande e ragguardevole lavoro che stanno compiendo Forze dell’ordine e Polizia locale - spiegano - Misure che stringono sul rispetto delle regole congiuntamente a un lavoro di presidio del territorio che quest’anno è ancora più complesso, a causa delle norme sanitarie imposte per il contenimento del Coronavirus. Per questo, cogliamo anche l’occasione per ringraziare il Prefetto che ha permesso la riapertura del presidio di Polizia a Pinarella. Un punto fondamentale e strategico per la sicurezza della città. Riteniamo che sia indispensabile chiedere e invitare tutti al rispetto delle norme: non solo ai gestori di locali, attività commerciali ed economiche in generale, bensì anche a cittadini e turisti. Norme che questa estate richiedono una attenzione particolare non solo per evitare comportamenti squalificanti legati alla movida e al degrado, ma anche atteggiamenti responsabili come l’uso della mascherina, il distanziamento e l’igienizzazione delle mani".

"La nostra è una città ospitale e che, come molte altre città che vivono prevalentemente di turismo, ha fatto enormi sacrifici per tornare in piedi e offrire anche nel 2020 un turismo di qualità - continuano - Ci sembra dunque doveroso chiedere a tutti il rispetto delle regole, di utilizzare il buonsenso e, molto semplicemente, vivere rispettando l’altro per una convivenza tranquilla. La movida e i problemi che ne scaturiscono sono ormai un fenomeno sociale che, quest’anno, si accentuano a seguito del lockdown e del divieto di assembramenti. Viviamo in un momento storico dove alcuni problemi di natura socio-culturale si trascinavano da anni. Dobbiamo essere in grado di fronteggiare questi cambiamenti con la massima responsabilità, dando fiducia alle Forze dell’ordine e promuovendo attività – come sport e cultura – che siano in grado di dare una offerta alternativa e salutare per gli adulti di domani e alle generazioni che verranno. D’altronde, Cervia deve puntare su questo: il buon vivere e la tranquillità".