Sicurezza delle strade a Bagnacavallo: al via nuovi interventi per 150mila euro

Proseguono gli interventi di miglioramento della sicurezza delle strade a Bagnacavallo. Nei prossimi giorni sono in programma le opere di rifacimento del manto stradale nelle vie Gobetti e Picasso, nella zona industriale. Analoghi lavori riguarderanno poi, all’inizio del prossimo anno, altre aree del territorio, tra le quali il parcheggio di via della Repubblica e via Amendola.

Inoltre, dopo il primo passaggio pedonale semaforico a chiamata sulla San Vitale tra via Milano e via Redino inferiore, sono stati affidati all’impresa Rete Costruttori Bologna i lavori del secondo passaggio pedonale semaforico a chiamata, sempre sulla San Vitale, all’altezza dell’incrocio tra via Ponchielli e il viale della Stazione. Il costo complessivo degli interventi relativi ai ripristini stradali e al secondo semaforo è di circa 150mila euro. A queste opere faranno poi seguito, dalla prossima primavera, altri lavori attualmente allo studio per la manutenzione e la sicurezza delle strade del capoluogo e delle frazioni per un importo di oltre 200mila euro.

"Gli interventi per la realizzazione dei passaggi pedonali semaforici, insieme alle opere di ripristino dei manti stradali già assegnate e quelle in fase di progetto – sottolinea la sindaca Eleonora Proni – mirano a mettere in sicurezza il flusso viario e quello ciclo-pedonale.

In particolare, i due passaggi pedonali semaforici sono collocati nei punti critici di attraversamento della principale arteria del traffico cittadino da parte di studenti e pendolari. Si tratta anche di interventi di coesione urbanistica tra centro storico e cintura urbana. I punti di attraversamento semaforico, che a conclusione di tutte le opere saranno quattro, garantiranno una maggiore fruizione e sicurezza di tutta la città".