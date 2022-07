Sicurezza, inaugurato il presidio temporaneo della Polizia di Stato a Pinarella

E’ stato aperto ufficialmente il presidio temporaneo della Polizia di Stato a Pinarella di Cervia, alla presenza del Prefetto di Ravenna, del Questore di Ravenna, del Sindaco di Cervia e delle autorità civili e militari.

L’ufficio, che si trova in via Tritone 13/A, resterà aperto sino al 28 agosto tutti i giorni fino a notte inoltrata con prolungamento nel fine settimana, per le esigenze di controllo del territorio di ordine e sicurezza pubblica connesse alla stagione estiva. Sono impiegati 17 agenti ai quali si affiancherà il personale di Ravenna, e sono a disposizione 2 volanti per turno.