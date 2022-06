Sicurezza, l'incontro a Cervia con il prefetto: calano le presenze dei profughi e aumentano i controlli

Nel pomeriggio di mercoledì si è svolto un incontro fra l’Amministrazione comunale di Cervia e la Prefettura di Ravenna alla presenza dei rappresentanti della comunità locale e delle categorie interessate, per affrontare la situazione di degrado e criminalità, sollevata da albergatori e associazioni, a proposito dei richiedenti asilo presenti nelle strutture alberghiere di Tagliata. Erano presenti all'incontro il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa (che già aveva affrontato la questione), il sindaco di Cervia Massimo Medri con la Giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale di Cervia e delegato alla Sicurezza della Provincia di Ravenna Gianni Grandu, il Comandante provinciale dei Carabinieri Marco De Donno e il Comandante della Compagnia di Cervia Milano Marittima dell’Arma dei Carabinieri Michele Fiorenzo Dileo, il Comandante della Polizia Locale di Cervia, i presidenti dell’Ascom Cervia e di Federalberghi, il presidente del Consiglio di zona di Pinarella Tagliata Claudia Zavalloni, i rappresentanti della Pro loco Tagliata Riviera dei Pini.

Durante l'appuntamento è stata focalizzata l’attenzione sulla situazione dei richiedenti asilo presenti nelle strutture di Tagliata, che come affermano dal Comune cervese "testimonia la sensibilità dimostrata dal Prefetto, fin dal suo insediamento, verso le istanze di un territorio a forte vocazione turistica. L’incontro è stato accolto, infatti, con favore da tutti i presenti, che hanno, altresì, espresso apprezzamento in merito al netto miglioramento della situazione registrata a seguito della visita ispettiva presso un centro di accoglienza svolta dalla Prefettura in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale, al fine di dare un concreto segnale di risposta alle esigenze di sicurezza della collettività locale".

Al riguardo, è stato evidenziato che la Prefettura, oltre ad attuare nell’immediato un alleggerimento delle presenze dei profughi nelle strutture per il successivo ricollocamento in altre sedi, ha calendarizzato visite ispettive finalizzate al controllo circa l’osservanza delle condizioni fissate dalle convenzioni siglate con gli enti gestori dei centri di accoglienza. Dal confronto, inoltre, è emerso quanto sia importante il coinvolgimento attivo dei cittadini, attenti a ciò che accade nel proprio territorio, che vivono e frequentano più sovente e che quindi possono contribuire, senza dubbio, a meglio orientare gli interventi in ordine a quelle problematiche, che creano senso di insicurezza e disagio nella comunità.

L’unità di intenti che accomuna la Prefettura ed Amministrazione Comunale costituisce il fulcro attorno al quale concertare le azioni, immediate e future, per prevenire e contrastare forme di degrado e preservare il territorio dalle aggressioni criminose sulle quali verrà concentrata buona parte delle unità di rinforzo in arrivo per l’imminente stagione estiva integrate da aliquote speciali dell’Arma dei Carabinieri. Nel manifestare anche la propria disponibilità ad incontrare insieme all’Amministrazione Comunale le proprietà di colonie e strutture abbandonate che creano degrado e sono potenziali luoghi di criticità in merito alla sicurezza pubblica, il Prefetto ha accolto l’invito di una visita a Tagliata, che si svolgerà la prossima settimana per conoscere meglio la località e rendersi conto di persona della realtà e delle problematiche di questa località. Al termine si è stabilito di creare un “Tavolo operativo permanente di confronto fra Prefettura e Comune di Cervia” per continuare ad affrontare costantemente i temi della sicurezza e dell’ordine pubblico nel territorio di Cervia.

“Non ci siamo mai sottratti al confronto – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa. Per noi è importante la percezione di sicurezza dei cittadini, per questo terremo in grande considerazione le istanze che pervengono dai cittadini per individuare insieme al Comune di Cervia le soluzioni più opportune”.

“Siamo profondamente grati al Prefetto – ha affermato il Sindaco Massimo Medri - che ha dimostrato ancora una volta sensibilità ed attenzione al nostro territorio. Condividiamo tutte le sue proposte operative, che porteranno in qualche tempo al ridimensionamento delle problematiche della località di Tagliata. Il confronto e il dialogo fra le nostre istituzioni sta creando un percorso positivo sulle tematiche dell’ordine e della sicurezza pubblica che è di garanzia per i cittadini e la comunità”.