Messa in sicurezza del ponte di San Giorgio: chiusura al traffico per due giorni

Avanza l'iter per la messa in sicurezza del Ponte di San Giorgio in Ceparano sul torrente Marzeno a Brisighella, intervento previsto nel Pnrr tra gli “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'e?cienza energetica dei Comuni". Per predisporre il progetto di restauro e risanamento del ponte di San Giorgio, occorrerà effettuare una campagna di prove e ispezioni della struttura esistente, che verranno eseguite con piattaforme by-bridge. Queste piattaforme occuperanno tutta la sede stradale. Le prove saranno eseguite nelle giornate di giovedì 29 settembre e venerdì 30 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00. In tali giornate e fasce orarie il ponte sarà chiuso al traffico (eccetto mezzi di soccorso).