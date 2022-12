Sicurezza, Ravenna ancora ultima in Italia per i furti in casa

Ravenna è 30esima in Italia per qualità della vita, lo dice la classifica del Sole 24 ore del 2022 pubblicata lunedì mattina, ma a trascinare giù la provincia, che perde 3 posizioni rispetto allo scorso anno, sono ancora i parametri relativi a giustizia e sicurezza. Mentre negli altri ambiti Ravenna si piazza bene, risultando nella top 20 d'Italia nei settori di cultura e tempo libero (17esima) e demografia e società (19esima), sono ancora una volta gli indicatori legati alla sicurezza e alla criminalità ad affossare la provincia romagnola.

La provincia ravennate si piazza infatti al 75esimo posto (nel 2021 era 74esima) nella classifica di giustizia e sicurezza stilata dal Sole 24 ore che prende in considerazione diversi indicatori. Ravenna infatti è ancora ultima nel Paese per i furti in abitazione, 107esima con 489 denunce ogni 100mila abitanti, rispetto a una media nazionale di 196 denunce. A questo triste primato si aggiunge l'ultimo posto italiano anche per l’indice di rotazione delle cause in tribunale.

Male anche l'indice di criminalità sul totale dei delitti denunciati: secondo questo indicatore Ravenna è 88esima in Italia con un totale di 3.699 denunce ogni 100mila abitanti. Fra gli altri indicatori, preoccupano i furti con strappo (79esima con 17 denunce ogni 100mila abitanti), le rapine in pubblica via (78esima con 12 denunce ogni 100mila abitanti), la capacità di riscossione dei Comuni (69esima), estorsioni e mortalità per incidenti stradali (66esima in entrambi gli indicatori).

A sollevare la situazione della provincia nell'ambito di giustizia e sicurezza, ci sono invece gli indicatori sulla quota delle cause pendenti ultratriennali (quinta in Italia), l'indice di litigiosità relativo alle cause civili (23esima) e l'indicatore di riciclaggio e impiego di denaro (38esima). Valori vicini alla media per gli altri indicatori: durata media delle cause civili (41esima), incendi (43esima), delitti informatici (50esima) e reati legati agli stupefacenti (59esima).