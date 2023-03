Sicurezza, rinforzato il presidio della polizia all'ospedale di Ravenna

Gli episodi di violenza che si sono verificati recentemente all’interno di alcune strutture ospedaliere nazionali, hanno destato forte preoccupazione nell’opinione pubblica e nel personale sanitario. Sebbene la problematica non si sia evidenziata nella nostra provincia, in via precauzionale, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e assicurare sempre più alti standard di sicurezza, anche percepita, il Questore di Ravenna Giusi Stellino ha disposto l’incremento del personale in servizio presso il Posto di Polizia dell’Ospedale civile Santa Maria delle Croci.

L’incremento del numero dei poliziotti che sono impiegati nel presidio ospedaliero fa seguito anche alle indicazioni impartite dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e recepite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È, inoltre, in fase di valutazione anche un eventuale presidio presso il nosocomio di Faenza, che potrebbe essere attivato a seguito dell’adeguamento logistico della struttura, e dell’incremento organico del Commissariato faentino.

Il Ministro ha sottolineato come "l’apertura di nuovi presidi della Polizia e il rafforzamento di quelli preesistenti è un atto di doverosa attenzione e vicinanza verso tutto il personale sanitario che svolge un servizio essenziale per le nostre comunità e che deve essere protetto da violenze e minacce, soprattutto quando lavora in poli ospedalieri e in fasce orarie dove il rischio è maggiore. L’attento monitoraggio già in atto sulle condizioni di sicurezza che caratterizzano i presidi ospedalieri proseguirà per dare sempre risposte tempestive e concrete a chi lavora con sacrificio e abnegazione per la salute dei cittadini".