Il Comune incassa quasi 6 milioni dai velox. In arrivo nel Ravennate anche 20 telecamere per la lettura targhe

"La vera emergenza a Ravenna è quella degli incidenti stradali": lo ha detto lunedì mattina il vicesindaco Eugenio Fusignani intervenendo alla presentazione dei dati dell'attività della Polizia Locale di Ravenna nel corso del 2023. Il corpo di agenti, guidato dal comandante Andrea Giacomini, ha infatti rilevato 1.095 incidenti nello scorso anni, e nel conto sono da aggiungere 901 feriti e 12 morti. Dati ancora drammatici per il territorio ravennate, anche se probabilmente forniranno un quadro "più lusinghiero" rispetto alla statistica del 2022 che vedeva Ravenna come provincia con il tasso di mortalità più alto dell'intera Emilia-Romagna.

Degli oltre mille incidenti rilevati dalla Polizia Locale di Ravenna (ai quali vanno sommati quelli rilevati dalle altre forze dell'ordine), 807 sono quelli avvenuti nei centri abitati, 288 fuori dai centri abitati e 8 nel Comune di Cervia. Nel corso del controllo del territorio sono state 221 le patenti ritirate (103 per guida in stato di ebbrezza, 12 per guida sotto influenza di droghe). Tra le infrazioni rilevate ce ne sono poi 83 per guida senza cintura, 96 per l'uso del cellulare alla guida e 267 per assenza di una copertura assicurativa.

Sicurezza stradale che dovrà per forza passare anche da un'attività di sensibilizzazione, che sarà promossa dal Comune, e dall'utilizzo di tutte le moderne tecnologie a disposizione. Grazie a un progetto del Ministero dell'Interno saranno installati 20 nuovi punti Ocr (Optical Character Recognition/riconoscimento ottico dei caratteri) nel corso del 2024, speciali telecamere per la lettura targhe. Sono già 11 le telecamere Ocr presenti nel Ravennate che, nel solo 2023, hanno portato a registrare oltre 15 milioni di transiti di veicoli.

Allo studio dell'Amministrazione comunale però ci sono anche nuovi autovelox che, nel corso dello scorso anno, hanno portato somme importanti nelle case comunale (somme che per il 50% vanno poi reinvestite nella sicurezza stradale). Sono oltre 5 milioni (per l'esattezza 5.897.525,26 euro) le entrate garantite dai velox nel 2023, su un totale di oltre 12 milioni (12.688.317,23 euro). Dopo le infrazioni di velocità seguono come entrate quelle derivanti da verbali degli agenti (2.128.495,00 euro), le violazioni del sistema Ztl Sirio (1.881.776,00 euro) e le infrazioni semaforiche (779.954,92 euro).