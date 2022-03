Sicurezza stradale, a Massa Lombarda continua la manutenzione della viabilità

Continua la manutenzione straordinaria della viabilità e delle strade sul territorio comunale di Massa Lombarda, con l'obiettivo di rendere sempre più sicuri e funzionali gli spazi pubblici della città. Attualmente è in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale. Sia in centro storico che in ambito urbano è in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale. Le vie interessate sono: Bonvicini, Montegrappa, Martiri della Libertà (nel tratto a ridosso del centro storico), Amendola e Imola (queste ultime due con relativi dossi per ridurre la velocità degli autoveicoli). Gli operai sono a lavoro anche nella rotatoria di via Castelletto e nel parcheggio della scuola d'infanzia Pueris Sacrum.

"La vera grande opera pubblica - afferma il sindaco Daniele Bassi, che esercita anche la delega ai lavori pubblici - è costituita da tanti interventi, apparentemente piccoli e abitudinari, ma che rivestono grande importanza per l'attenzione continua e le risorse economiche di cui necessitano. Ciò passa anche attraverso una conoscenza profonda del territorio, che va vissuto palmo a palmo quotidianamente. A Massa, anche grazie al prezioso impegno della nostra struttura tecnico-operativa, ciò è possibile e rappresenta un valore aggiunto".