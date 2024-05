Sicurezza stradale a Porto Corsini: "Via Molo Sanfilippo tra le strade più pericolose del comune"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Via Molo Sanfilippo è una strada tra le più pericolose del comune di Ravenna, 700 m. di rettilineo priva di qualsiasi attenuatore di velocità o di rivelatori elettronici, su questa via confluiscono tutti i mezzi provenienti dal traghetto da e per Marina di Ravenna (circa 600.000 veicoli anno), migliaia di mezzi ancillari al Terminal Crociere (BUS-T.I.R.-AUTOBOTTI-TAXI- NCC) e ancora un migliaio di CAMPER dell’area. Decine di denunce fatte in tutte le forme sia scritte che telefoniche, al Comune, alla Polizia Municipale, persino al Prefetto, ma ci si trova davanti ad un muro di gomma.

Perché l’amministrazione continua a rimandare la soluzione di questo problema, a che serve un segnale con limite di 30 kmh senza predisporre adeguati sistemi di rallentamento e controllo, non un veicolo rispetta questo limite ne BUS men che meno veicoli più leggeri, cosa dobbiamo aspettarci un morto (forse un bambino) per rendersi conto che è una situazione insostenibile e dopo verranno con le ghirlande e ancora promesse. Sono passati quindici anni dalla realizzazione del Terminal e già allora promettevano una viabilità preferenziale bypassando il paese ben sapendo di non poterla realizzare. Il problema della velocità eccessiva su Via Molo Sanfilippo è conosciuta ai nostri amministratori ma la sicurezza rallenta i traffici al Terminal e come si può immaginare il tempo è denaro, e i cittadini di Porto Corsini? Sono solo un migliaio e il 70% a più di 65 anni.

Andrea Ravegnani