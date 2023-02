Sicurezza stradale, al via i lavori del nuovo attraversamento pedonale semaforizzato

Iniziano lunedì 13 febbraio i lavori per la realizzazione del nuovo attraversamento pedonale semaforizzato tra via Piratello e via Tomba. Si tratta di un attraversamento pedonale luminoso con un impianto semaforico a chiamata, grazie al quale i pedoni e i ciclisti potranno attraversare in sicurezza la carreggiata all’intersezione tra via Piratello, via Tomba, via Canale Inferiore sinistra. L’investimento è di 55 mila euro che rientrano nei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali per il 2022.

I lavori dureranno circa due mesi e via Tomba rimarrà chiusa per almeno trenta/ quaranta giorni da lunedì in un breve tratto da via Piratello al primo ingresso carraio sul lato ovest. Una volta terminati i lavori il tratto di via Tomba, da via Piratello a via Rambelli, diventerà a senso unico di marcia con accesso da via Piratello (il doppio senso di marcia sarà possibile solo per i residenti nel tratto da via Rambelli al parcheggio situato a est di via Tomba). Per l'assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori si tratta di: "Un intervento utile a tutelare l'utenza debole mettendo in sicurezza l'attraversamento per i ciclisti che si spostano sulle nostre strade e i per i tanti pedoni che passeggiano lungo il Canale dei Mulini".