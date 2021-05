Sicurezza stradale, conclusi i lavori all’incrocio di San Zaccaria

Si sono conclusi lunedì i lavori realizzati in corrispondenza dell’incrocio tra la strada provinciale 118 “Dismano” e la strada comunale via Nuova, nella frazione di San Zaccaria. L’intervento, del valore complessivo di 180 mila euro, finanziato in parti uguali da Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna e Consorzio di Bonifica della Romagna, si era reso necessario in quanto il sito era soggetto a frequenti rischi di allagamento, con conseguenti disagi per la circolazione.

Si è quindi proceduto all’adeguamento idraulico del ponte sullo scolo consorziale Torricchia, demolito e sostituito con un nuovo manufatto scatolare, e contestualmente sono stati effettuati lavori per innalzare il livello di servizio e le condizioni di sicurezza dell’innesto di via Nuova sulla strada provinciale 118 “Dismano”, attraverso la realizzazione di una nuova intersezione a raso.

“Proseguono gli interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale sul territorio provinciale – dichiara il presidente della Provincia e sindaco di Ravenna Michele de Pascale - . Anche in questi mesi complessi dal punto di vista economico e sociale, la Provincia ha infatti continuato ad investire e a sviluppare la propria azione al servizio della comunità. Fortemente richiesto dalla cittadinanza di San Zaccaria e dall’utenza stradale, questo intervento consentirà di migliorare la viabilità e la sicurezza di questa arteria, importante snodo di collegamento tra la città e il forese”.

In questi giorni sono stati completati i lavori di rifinitura dell’intervento comprendenti l’installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, di un nuovo impianto di pubblica illuminazione e la formazione della segnaletica orizzontale.