Sicurezza stradale, Mirri (AdC): "Bisogna sistemare la segnaletica luminosa sulla via Cerba"

Sta arrivando il periodo delle nebbie, un grosso problema per chi circola sulle strade, soprattutto per chi circola nelle zone di campagna che sappiamo essere più soggette a questi fenomeni atmosferici, e che spesso sono prive di illuminazione; a questo proposito volevamo segnalare la mancata manutenzione della segnaletica luminosa nella via Cerba.

La strada che da Via S.Alberto porta alla Via Reale a Mezzano è molto trafficata da autovetture e mezzi pesanti e nell’ultimo tratto verso Torri vi è una curva dove troviamo segnaletica verticale posizionata sul guard rail dotata anche di segnaletica luminosa che purtroppo non funziona da tempo. Crediamo sia opportuno che venga effettuata al più presto la manutenzione necessaria e che alla stessa stregua venga effettuata una verifica puntuale su tutte le strade del forese a garanzia della sicurezza ai cittadini.

Samantha Mirri - Alleanza di centro per i territori