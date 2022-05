Sicurezza sul territorio, a Russi riparte il “Controllo di vicinato”

Una statistica del “Sole 24 Ore” sulla criminalità pone Ravenna tra i principali capoluoghi in cui si registra un aumento dei reati di futo e, in particolare, di quelli commessi a danno delle abitazioni private. Nel territorio di Russi la ricerca di una maggiore sicurezza da parte dei cittadini passa attraverso l'adesione, da parte dei territori, alla cosiddetta “sicurezza partecipata e integrata”. I fenomeni di illegalità destano una sempre crescente percezione di insicurezza e proprio per questo, il Comune di Russi, nella giornata di giovedì 28 aprile, ha firmato il Protocollo d'Intesa per il Controllo di Vicinato presso la Prefettura di Ravenna, che mira a prevenire, tramite la collaborazione tra Forze di polizia, amministratori comunali e cittadini, il verificarsi di casi di microcriminalità.

Dopo circa due anni di sospensione si vuole rilanciare quindi il progetto del CDV, “facendo rete”, sostenendo, regolamentando e implementando le esistenti aggregazioni comunitarie nate spontaneamente sul territorio al fine di monitorare e attenzionare i luoghi più prossimi alle rispettive abitazioni. Sono in programma tre incontri formativi e informativi sul tema “Sicurezza Partecipata e Controllo di Vicinato”, che avranno luogo in altrettante zone del comune. Ad ogni incontro la relatrice illustrerà il progetto, i gruppi, le principali regole e i fenomeni da contrastare sul territorio. La partecipazione al Controllo di Vicinato è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Russi, che si impegneranno a rispettare le indicazioni del progetto.

Questi i tre incontri in programma: lunedì 16 maggio, ore 20.30, alla Sala Ravaglia del Centro Culturale Polivalente di Russi (Via Cavour, 21); giovedì 19 maggio, ore 20.30, al Consiglio di Zona di Godo (Via Piave, 12/a - Godo); lunedì 23 maggio, ore 20.30, al Consiglio di Zona di San Pancrazio (Via G. Randi, 11 - San Pancrazio).