Sicurezza sul territorio: arrivano 28 nuovi Carabinieri in provincia

Negli scorsi giorni sono giunti nelle stazioni dell'Arma della Provincia di Ravenna 28 nuovi Carabinieri che hanno superato il percorso formativo di base nelle Scuole dell’Arma di Roma, Taranto, Torino, Campobasso, Iglesias (CA) e Reggio Calabria. I giovani Carabinieri, di cui 4 donne, che sono stati assegnati all’organizzazione territoriale contribuiranno ad accrescere i livelli di sicurezza delle comunità della provincia, rafforzando l’efficacia della rete dei servizi di prossimità al cittadino.

Come evidenzia il Comando provinciale dell'Arma, i reparti alimentati con le nuove risorse potranno incrementare la loro proiezione esterna con servizi di controllo del territorio, fornendo immediate risposte ai cittadini, incrementare il contrasto ai fenomeni di criminalità predatoria, a quelli legati al traffico di sostanze stupefacenti e ad altri reati che destano maggiore allarme sociale, spesso rivolti contro le cosiddette “fasce deboli”. Ai 28 Carabinieri se ne aggiungono un’altra decina, trasferiti nella Provincia da altre Regioni e che sono andati ad implementare gli organici non solo delle Stazioni ma anche dei reparti di carattere investigativo.