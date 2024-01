Sicurezza, il vicesindaco: "Ravenna non è un far west, la vera emergenza sono gli incidenti"

"Nessuna emergenza criminalità a Ravenna": lo ha dichiarato il vicesindaco Eugenio Fusignani lunedì mattina nel corso della presentazione dei dati dell'attività della Polizia Locale di Ravenna nel corso del 2023. A preoccupare il vicesindaco ci sono invece ancora i numeri troppo alti riguardanti gli incidenti stradali sul nostro territorio, un elemento su cui l'Amministrazione promette di intervenire nel corso del nuovo anno attraverso varie linee d'intervento.

Rispetto al corpo della Polizia Locale, Fusignani ha sottolineato come occorra "che la politica faccia dei passi in avanti" per una sempre maggiore cooperazione con le forze dell'ordine statali: "Sarebbe un valore aggiunto per dare risposte che i cittadini stanno aspettando". Sicurezza e ordine pubblico sono "in primis dovere dello Stato", chiedendo proprio alle istituzioni nazionali uno "sforzo in più", affinché la Polizia Locale venga inserita a pieno titolo nel novero delle forze dell'ordine. In questo "Ravenna sta facendo la propria parte - ha proseguito il vicesindaco, indicando che - dal 2016 a oggi il settore che maggiormente ha avuto aumenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo è quello delle politiche della sicurezza e della Polizia Locale. I numeri parlano chiaro". E a tal proposito Fusignani propone alla Regione che la Polizia Locale abbia, a livello provinciale, un "comando unico costituito dal comando del Comune capoluogo".

Questi sono aspetti importanti per ottenere un "salto di qualità" alla domanda di sicurezza del territorio. Allo stesso tempo, Fusignani respinge le critiche: "A Ravenna non c'è nessuna emergenza criminalità. Il fatto che si verifichino degli episodi non significa che ci sia un'emergenza - e aggiunge La vera emergenza nel Ravennate è quella degli incidenti stradali". Insomma, "Ravenna non è un far west", afferma il vicesindaco, sottolineando alcuni passi in avanti compiuti nel corso degli ultimi anni. Risultati giunti grazie all'impegno delle forze dell'ordine e anche all'implemento delle forze della Polizia Locale che, alla fine del 2023, conta 195 agenti effettivi, con la prevista assunzioni di altri 5 agenti, per un totale di 200 componenti (senza contare gli stagionali assunti per un periodo massimo di 6 mesi). La Polizia Locale di Ravenna conta circa metà di tutte le forze di Polizia Locale della provincia (circa 480 agenti) e il vicesindaco auspica per il futuro una ulteriore collaborazione con i Comuni di Cervia e Russi per la realizzazione di un "servizio più esteso".

"Andiamo avanti con le politiche di sicurezza avviate", conclude dunque Fusignani segnalando le tre principali linee d'intervento del Comune, che vanno dall'adeguamento degli organici della Polizia Locale, all'implementazione degli impianti tecnologici (fra cui le telecamere Ocr), ma anche le dotazioni necessarie al Corpo per lo sviluppo di "una moderna forza di polizia". Il tutto nell'ottica di una continua lotta al degrado che va dalla preservazione del pubblico decoro al contrasto del fenomeno delle baby gang.