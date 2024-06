Via i cellulari, fuori i libri: alla Classense serate di lettura collettiva con i Silent Reading Party

Grande successo per il primo dei tre appuntamenti del "Silent reading party" alla Biblioteca Classense, che si è svolto giovedì 27 giugno. Sono state 50 le persone che hanno scelto di immergersi nella lettura per quasi due ore nel silenzio dei chiostri classensi e di disconnettersi così dal mondo digitale; un trend partito dagli Usa che vuole contrastare l'effetto alienante dell'abuso degli smartphone anche in situazioni conviviali collettive.

In programma altri due appuntamenti, giovedì 25 luglio e giovedì 22 agosto, sempre alle 21. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 50 partecipati per ciascuna serata, al seguente link: https://forms.gle/uqLMfoMiMSTwLUFx9. L’ingresso del pubblico è previsto a partire dalle 21 con la consegna dei cellulari in sicurezza alle bibliotecarie, mentre l’inizio della lettura del proprio libro avverrà dalle 21.30. L’evento, che si svolgerà nel chiostro d’ingresso della biblioteca, terminerà alle 23.30. Per maggiori informazioni: 0544.482116 lettura@classense.ra.it.