Il Sillaro rompe gli argini, Regione: "Al lavoro tutta la notte per chiudere la breccia"

Quello che si sta verificando tra Ravennate e Bolognese è un evento di portata rilevante, con pioggia che cade ininterrottamente da 24 ore; si prevede, inoltre, una persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene. Sulla breccia formatasi nell'argine del Sillaro che ha causato l'evacuazione di molte famiglie di Conselice, è intervenuta anche la Regione. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sta intervenendo con i propri mezzi e con una ditta. Si lavorerà tutta la notte, anche con torri-faro, per chiudere nel più breve tempo possibile la rottura con massi ciclopici; sul posto è entrato in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco, come supporto alle operazioni di evacuazione di una famiglia. Sono localizzati altri allagamenti lungo il Sillaro: nel bolognese ha tracimato in località San Salvatore a Sesto Imolese.

Nella zona rossa tutti i corsi d’acqua sono sopra il livello idrografico 3. Si sta operando per avviare le casse di espansione e anche i Consorzi di bonifica hanno attivato il loro reticolo. I Comuni stanno valutando ordinanze di chiusura delle scuole in corrispondenza di strade chiuse o in prossimità di tratti arginali. Per quanto riguarda il reticolo idrografico del Reno, ci sono stati alcuni allagamenti dell’Idice, nel comune di Castenaso, dove è stata evacuata una famiglia; anche nel comune di San Lazzaro sono state evacuate trenta persone a livello precauzionale per i livelli raggiunti dal Savena.

Da lunedì sera il COR (Centro Operativo Regionale) è aperto 24 ore su 24, così come sono aperte le sale operative unificate delle provincie di Bologna, Ravenna, Modena, Reggio Emilia e allertata quella di Ferrara in caso di necessità. La prossima riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) è prevista mercoledì mattina alle 9.

Evangelisti (FdI): "Ministri Lollobrigida e Musumeci già allertati per i danni"

"Fratelli d’Italia ha già interessato il Ministro Lollobrigida per gli aspetti riguardanti i danni all’agricoltura e il Ministro Musumeci sul versante Protezione Civile. Da Bologna provincia e città a Imola passando per Ravenna, infatti, sono moltissime le province interessate da esondazioni dovute a rovesci di forte e forti raffiche di vento". Lo fa sapere Marta Evangelisti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia. "Tutto nelle previsioni di allerta meteo già diramate in questi giorni con anche probabili grandinate ma, nonostante ciò, ancora una volta non si è saputo intervenire per tempo. Nessuna opera di prevenzione tra un’alluvione e l’altra, nessun intervento in anticipo quando l’allerta meteo prevede anzitempo ciò che si verificherà - prosegue Evangelisti - D’altro canto dopo mesi di siccità e scarsa prevenzione e pulizia degli argini, la situazione era davvero scontata. Ci chiediamo e chiederemo ai vertici della Regione se non sia ormai il caso di chiedere ai Comuni e alla Città metropolitana di imporre ai frontisti di tener puliti i fossi sulle provinciali e gli scoli dell'acqua dei campi e anche di mantenere l'erba sfalciata lungo e strade confinanti con le proprietà private. Si tratta di misure banali ma ormai in disuso seppure efficaci nella prevenzione. Il risultato di questa ormai irricevibile trascuratezza sono cittadini che, come nel caso di San Lazzaro, sono stati evacuati. Ovviamente verificheremo anche la tempestività delle scelte e e degli interventi che al momento non ci paiono davvero essere stati precisi e mirati".

