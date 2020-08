Simona Ventura passeggia tra le saline di Cervia col compagno: "Esperienza meravigliosa"

Un altro vip ha scelto la Romagna per una piccola pausa di relax: questa volta si tratta di Simona Ventura, che nei giorni scorsi è stata "paparazzata" in giro per la riviera romagnola insieme ai figli Niccolò, Giacomo e Caterina. E lunedì pomeriggio la conduttrice televisiva ha pubblicato sui propri canali social alcune foto insieme al compagno, Giovanni Terzi, scattate alle Saline di Cervia.

"Che esperienza meravigliosa la passeggiata tra le Saline di Cervia - scrive la Ventura - Grazie a Paola e Cristina Batani per l’amicizia e le continue emozioni di questa estate 2020, che non sarebbero state tali senza te amore, Giovanni". Nel 2010 Cervia fu scelta dalla sorella di Simona, Sara Ventura, per celebrare il proprio matrimonio all'interno dei Magazzini del Sale.