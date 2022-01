Simone Paccusse confermato segretario della Uil Pa Vigili del fuoco

Simone Paccusse è stato confermato segretario territoriale della UilPA Vigili del fuoco. Al termine del congresso provinciale, svolto il 10 gennaio in modalità da remoto, l’assemblea ha rinnovato all’unanimità la fiducia al segretario uscente. Lo affiancano alla segreteria territoriale, per il nuovo mandato, Tommaso Panza e Luigi Covelli.

Nel corso dei lavori congressuali sono stati affrontati i temi principali sui quali si incentra l’azione sindacale della UilPA Vigili del fuoco e le tesi congressuali. Nel suo intervento il segretario ha sottolineato la crescita della UilPa Vigili del fuoco sul territorio, mentre dal dibattito è emersa forte preoccupazione per le attuali carenze di organico causate dalla concomitanza di malattia e quarantene dovute all’attuale fase critica della pandemia e di colleghi sospesi dal lavoro perché non in regola con l’obbligo vaccinale. La Uil e la UilPa di Ravenna si congratulano con il neoeletto segretario formulandogli l’augurio di un proficuo lavoro.