Sindacati, Francesca Lo Iacono eletta alla guida della Flc Cgil

Francesca Lo Iacono è la nuova segretaria generale della Flc Cgil di Ravenna, il sindacato di categoria che si occupa delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori della conoscenza. L'elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea generale di categoria che si è tenuta venerdì al centro sociale Le Rose, alla presenza di Monica Ottaviani, segretaria generale della Flc Cgil Emilia Romagna, e di Manuela Trancossi, segretaria generale della Cgil di Ravenna.

Succede a Sara Errani, che dopo gli anni alla guida della Flc Cgil è passata a un nuovo incarico all’interno della segreteria confederale della Cgil di Ravenna. A Sara Errani vanno i ringraziamenti della Flc e della Cgil per il lavoro svolto all’interno della categoria. Lo Iacono ha iniziato l’attività sindacale nella Flc Cgil nel 2015 e poco dopo è stata eletta nella Rsu dell’istituto comprensivo IC del Mare a Marina di Ravenna. Per diversi anni si è divisa tra il lavoro a scuola e l’attività sindacale, per poi entrare nella segreteria provinciale della Flc Ravenna a partire dal 2018.