Sindacati in lutto, è morto il segretario Uila Filippo Errani: "Era un punto di riferimento"

La UIL e la UILA di Ravenna piangono la scomparsa di Filippo Errani, Segretario Generale UILA del territorio Ravennate. “Un bravissimo sindacalista ma soprattutto una grande persona” si legge in una nota. Ne danno la triste notizia Carlo Sama della UIL di Ravenna e Sergio Modanesi della UILA Regionale e Territoriale.

Filippo si è spento sabato scorso, a soli 57 anni, dopo una lunga malattia che ha affrontato con coraggio e grande forza ma che non gli ha impedito di rimanere, fino all’ultimo, un punto di riferimento sia per i colleghi che per gli addetti della categoria del settore agricolo e agro-alimentare (UILA), della quale era diventato Segretario Generale nel luglio del 2023.

"Errani, prima come RSU alla BUNGE di Ravenna e poi, fin dal 2009, come Funzionario Sindacale presso la UILA, ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante per le lavoratrici e i lavoratori del settore oltre che un collega e un amico a cui tutti riconoscevano indiscusse capacità professionali e soprattutto doti umane che facevano di Filippo una persona speciale. Unitamente a tutti i colleghi della UIL e della UILA di Ravenna, siamo vicini a Cristina ed esprimiamo, ai familiari di Filippo, l’affetto e la vicinanza per la grave perdita" si legge in una nota firmata da Uil e Uila Ravenna.

"La scomparsa di Filippo Errani lascia un vuoto incolmabile nella UIL e nella UILA di Ravenna perché, oltre ad un amico fraterno, perdiamo una persona che nel corso della sua vita ha contribuito a difendere con competenza, passione e umanità, gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo e agro-industriale. Cercheremo di onorarne la memoria mantenendo vivo il patrimonio immenso che ci ha lasciato"