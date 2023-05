Sindacati, Luca Michieletti rieletto segretario Ugl Chimici di Ravenna

Si è svolto nei giorni scorsi a Ravenna il quinto congresso provinciale dell’Ugl Chimici nel quale è stato rieletto all’unanimità il segretario Luca Michieletti. All’evento hanno partecipato il segretario nazionale Ugl Chimici e vicesegretario nazionale Ugl Luigi Ulgiati, i segretari delle federazioni di categoria dell'Ugl, i delegati, i rappresentanti nelle RSU e nelle RLS, ed il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Ravenna, Alberto Ferrero.

I principali temi dibattuti nel corso del congresso sono stati: la sicurezza sul lavoro, con il grave problema degli infortuni mortali sul territorio ravennate, la realizzazione dei futuri progetti del settore dell’energia e della chimica per Ravenna, la siccità e in contenimento del rischio idro-geologico, il nuovo modello dei sistemi economici e sociali dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 – con l'intensificazione dello smart-working, la trasformazione dei sindacati e i modelli di democrazia partecipativa.

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata riposta, per il risultato raggiunto, ottenuto con il sostegno del lavoro di squadra, con i quadri e gli attivisti della Federazione Provinciale Ugl Chimici di Ravenna”: ha dichiarato Luca Michieletti, che ha aggiunto: “Sono convinto che perseverando con il serio impegno, coinvolgendo i lavoratori, possiamo affrontare le questioni previste e quelle nuove del mondo lavoro, con dei risultati positivi per i lavoratori”.