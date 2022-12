Il sindacato attacca l'istituto di vigilanza: "Parcheggi occupati per 20 ore al giorno"

"Vietare alla società di vigilanza l’occupazione del suolo pubblico per finalità ed interessi privati". Lo chiede il presidente del sindacato Mol, Gaetano Palladino, rivolgendosi direttamente al sindaco di Ravenna e al Comando della Polizia Locale. Il sindacato, infatti, avrebbe documentato al primo cittadino una situazione che riguarda il parcheggio adiacente alla Rocca Brancaleone. "Con costanza quotidiana diurna, la società di vigilanza privata Cittadini dell’Ordine, con sede operativa a Ravenna alla Via Rocca Brancaleone 18, occupa gli stalli pubblici di parcheggio per circa 20 ore al giorno e anche più in prossimità agevole della sede aziendale", affermano dal sindacato Mol.

"Abbiamo evidenziato al Sindaco De Pascale che, il Codice della Strada è tassativo nell’elencazione dei possibili riservatari e quindi non consente di accordare preferenze a dipendenti comunali e/o categorie di lavoro sia adiacente agli spazi di sosta - prosegue Palladino - Di sicuro, un agevole parcheggio a disposizione del luogo di lavoro, è un vantaggio per una società privata che fattura milioni di euro all’anno e che risparmia un affitto e rimborsi contrattuali ai propri dipendenti, ma ciò non può riservare una vera e propria riserva, poiché gli spazi pubblici possono essere sottratti all’uso generale solo per motivi di pubblico interesse, e certamente questo non è il caso". Richiamandosi alle norme del 1959, il sindacato afferma che "anche in prossimità di uffici privati (e pubblici), vige la regola della parità di trattamento tra gli utenti della strada, separando le esigenze reali dalle generiche comodità di uso".