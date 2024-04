Il sindacato avvia una petizione per i buoni pasto in Ausl Romagna: "Sono un diritto"

Prosegue la discussione sul tema dei buoni pasto all'interno di Ausl Romagna. Dopo la raccolta firme di Cisl Fp Romagna, è la UilFpl di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini ad avviare una petizione per sostenere le richieste dei lavoratori dipendenti dell'azienda sanitaria. In meno di un giorno la petizione del sindacato ha raccolto più di 600 firme.

"La fruizione del pasto è un diritto di tutto il personale dipendente. Spesso, per problemi riconducibili all'organizzazione del lavoro, i dipendenti dell'Azienda USL della Romagna non riescono a fruire del buono sia presso i punti sostitutivi che presso le mense ospedaliere. Addirittura, a fronte del basso valore economico del buono, nei punti sostitutivi a fatica si riesce a comprare una bottiglia d'acqua e un panino - afferma la UilFpl - Tutto questo deve cambiare. Chiediamo che venga aumentato il valore economico dei buoni pasto e che questi possano essere cumulati per permettere un uso più flessibile ed equilibrato da parte dei dipendenti".