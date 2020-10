Sindaco multato, "La Polizia locale non fa trattamenti di favore a nessuno, si chiuda il caso"

"Il SULPL, che si batte da anni per la difesa degli operatori di Polizia Locale, vedendo le continue polemiche e insinuazioni nei confronti dell’operato della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e di questa Organizzazione Sindacale, vuole manifestare la vicinanza e il supporto agli agenti della Pl". E' quanto afferma lo stesso sindacato dopo la vicenda che ha coinvolto il sindaco di Massa Lombarda.

"Da anni ormai il SULPL invia segnalazioni nei confronti della gestione della Polizia Locale dell’Unione con anche due stati d’agitazione nel frattempo ma a tutt’oggi rimaniamo inascoltati; solo nel 2020 abbiamo inviato 9 pec segnalando varie situazioni critiche o inadeguate ma tale critica costruttiva non ha avuto ne’ riscontro ne’ risoluzione, unica risposta sulla questione previdenza integrative, cio’ lascia intendere che da parte dell’amministrazione i dipendenti appartenenti al sindacato e ci risulta una cospicua parte del corpo sindacalizzato, non viene ascoltato".

"La questione del Sindaco Daniele Bassi è l’ultima di una serie di comportamenti che fanno intendere quanto l’aria sia pesante all’interno del Corpo ed in merito alla sua vicenda non commentiamo piu’, sta’ di fatto che risulta essere un caso piu’ unico che raro in tutta la regione. Noi come organizzazione sindacale per non alimentare le polemiche siamo intervenuti solo in seguito al fatto e solamente quando è stata criticata la categoria sui giornali. Questo perchè abbiamo voluto mettere un punto sul fatto che la Polizia Locale aveva operato diligentemente ed avrebbe assolto al proprio compito di non fare trattamenti di favore a nessuno e nemmeno al primo cittadino. Quello che stupisce della vicenda é il silenzio assordante delle altre Organizzazioni Sindacali e della Comandante del Corpo. Noi come sindacato chiediamo che tale vicenda si concluda al piu’ presto e richiediamo che venga effettuato un incontro ufficiale con il Sindaco e con il Prefetto per risolvere definitivamente la questione".