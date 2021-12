Il sindaco Ranalli: "Nel 2022 restituiremo alla città il Teatro Rossini"

Il sindaco Davide Ranalli affida alla sua pagina Facebook il saluto di fine anno rivolto ai concittadini di Lugo. Tra le sue righe racconta i buoni propositi in vista del 2022. E una serie di novità in arrivo in città. "L'anno che verrà sarà segnato dalla riapertura del Teatro Rossini - si legge -. Apriremo il sipario e torneremo ad emozionarci dopo gli anni in cui ci siamo presi cura di lui, della sua struttura, della sua storia. Abbiamo speso questo tempo per accarezzare ogni suo velluto, per rinforzare il suo corpo antico e rendere il suo volto ancora più bello con il restauro della facciata. I luoghi abbandonati verranno restituiti alla comunità con nuove funzioni a servizio dello sport e dello spettacolo; pensiamo ai lavori del futuro Auditorium nel comparto ex Enal".

Poi tra le righe prosegue: "Per l'anno che sta arrivando vorrei che, assieme, continuassimo a guardare al futuro come abbiamo fatto in questo 2021 riprendendoci spazi bellissimi della nostra città come piazza Savonarola e godendo di tutte le possibilità che questa grande comunità sa mettere in moto. Vorrei, sempre di più, una Lugo vitale dove la cultura e la bellezza, fossero gli strumenti con cui contrastare solitudini e paure".

Un pensiero va poi agli operatori sanitari impegnati nella battaglia al Coronavirus: "Questi ultimi giorni dell'anno li ho passati andando a salutare gli operatori sanitari impegnati al centro vaccinale del Tondo e ho visto da vicino la professionalità dei sanitari che al padiglione C dell'Ospedale di Lugo, dove vengono effettuate le vaccinazioni ai bimbi, rispondono ai dubbi di mamme e papà e sconfiggono tutte le ansie dei piccoli. Sono stato in questi luoghi per mostrare la vicinanza e la gratitudine che l'amministrazione ha nei loro confronti".