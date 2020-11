Sindaco dimesso dall'ospedale dopo il Covid: gli alunni lo accolgono con striscioni e biglietti

Il sindaco di Bagnara Riccardo Francone, risultato positivo al Coronavirus e per questo ricoverato in ospedale, è finalmente tornato a casa, dopo quasi 13 giorni di ricovero. "Sono ancora isolato, perchè con la polmonite che ho avuto purtroppo la positività, oltre che la convalescenza, mi accompagneranno per un po' - spiega il primo cittadino - Inizia però una seconda fase, per me e questo è fondamentale e mi permette anche di dedicarmi meglio al lavoro, organizzandomi con le modalità a distanza. Ho ricevuto un benvenuto incredibile da parte dei bimbi della scuola materna, che mi ha francamente commosso! E per finire ho ricevuto a dimicilio la meravigliosa cena di ben tornato offerta da Mirko Rocca, che ringrazio infinitamente, ha fatto bene a cuore e cervello. Desidero con cuore sincero ringraziare le centinaia di persone che si stanno preoccupando per me ormai da settimane, ognuno con i propri modi e con la propria personalità e il proprio intimo credo mi ha dimostrato affetto amicizia e vicinanza spiriturale e tutto ciò mi ha inifinitamente aiutato e non lo dimenticherò per affrontare le difficoltà che so dovrò ancora affrontare".