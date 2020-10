Sindaco di Bagnara positivo al Covid: "Sempre usato mascherina e distanze, ma può non bastare"

Il sindaco di Bagnara di Romagna Riccardo Francone è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino: "Sono positivo. Purtroppo per il mio lavoro, sia a scuola che in Comune, sono sicuramente molto esposto, anche per questo tenevo le persone a distanza. Sicuramente ho anche sempre fatto attenzione, nel rispetto degli altri e di me stesso, chi mi conosce lo sa e lo ha visto. Eppure martedì mattina sono inziati alcuni sintomi, per me frequenti e pertanto non immediatamente collegabili, come il mal di testa, ma ho notato qualcosa di anomalo in serata, per cui mercoledì mattina mi son fermato e ho chiesto il tampone. L'esito è arrivato giovedì mattina e sono purtroppo positivo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'Ausl mi chiamerà e parlerò dei miei contatti, ma i contatti stretti veri e propri in realtà sono solo i miei familiari, nel resto dei casi ho sempre la mascherina e tengo le distanze, ma evidentemente può non essere sufficiente, e di persone ne incontro, ovviamente, tante - spiega il sindaco - Preferisco informare tutti pubblicamente, in modo che se avessi dimenticato di informare qualcuno che ritiene di essermi stato a contatto, tanto da avere qualche dubbio, potrà confrontarsi con il proprio medico su cosa sia opportuno fare. I miei familiari conviventi sono in quarantena, ovviamente, ma non è ancora stato possibile fare il tampone". A Bagnara attualmente sono otto i casi di Coronavirus.