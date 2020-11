Feste e sirene al Pavaglione, il sindaco ammonisce i negozianti: "Prenderemo provvedimenti"

"Siamo alla cialtroneria più totale". Inizia così la sferzata del sindaco di Lugo, Davide Ranalli, ad alcuni dei negozianti del Pavaglione dove, nonostante le regole imposte dal dpcm lo vietino, nel weekend sono state organizzate delle 'feste'. "Avere visto le foto di qualche esercente lughese che organizza feste nonostante i divieti mi ha lasciato una tristezza e una delusione assolute - commenta amareggiato il primo cittadino - Ci sono commercianti che stanno vivendo una crisi gravissima a causa di questa pandemia mentre altri, credendosi furbi, aggirano i divieti. Voglio essere chiaro: non faremo passare sotto silenzio questa violazione, ma anzi interverremo con decisione perché pensiamo che il rispetto delle regole e dei tanti cittadini ed esercenti che rispettano tutte le norme in vigore siano fondamentali".

Un altro episodio insolito non è andato giù a Ranalli: "Qualche 'simpatico' affittuario del Pavaglione ha fatto suonare una sirena in pieno centro alle 18. Una tale imbecillità non è tollerata in una fase così delicata e sopratutto per rispetto a chi quella sirena l'ha sentita suonare in un'epoca storica drammatica. L'intelligenza non è una dote richiesta a tutti, ma il buon senso sì. Basterebbe solo un po' di buon senso per capire che far suonare una sirena è assolutamente fuoriluogo. Ci saranno sviluppi".

Il sindaco di Lugo torna poi ad ammonire i suoi concittadini: "Noi ci stiamo impegnando a effettuare i controlli contro assembramenti e violazioni delle norme in vigore, ma è fondamentale la collaborazione di tutti. Forse c'è chi non lo ha capito, ma la situazione è seria e servono responsabilità, rispetto e quel senso civico che sembra sconosciuto a molti. Il Pavaglione è un simbolo di Lugo che l'amministrazione comunale vuole mettere a disposizione di tutti i cittadini, ma questo non significa che si possa fare tutto ciò che si vuole, in barba alle regole. Sono certo che questa sarà l'ultima volta e che non si ripeteranno mai più simili cialtronate perché, in caso contrario, siamo pronti a prendere provvedimenti".