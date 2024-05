Siriani e palestinesi tra i 52 migranti in arrivo a Ravenna: a bordo anche 6 minori

Si è tenuta martedì pomeriggio in Prefettura la riunione di coordinamento convocata dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa per organizzare lo sbarco e l'accoglienza dei 52 migranti a bordo della nave della ong Sea Eye, battente bandiera tedesca, attesa a Ravenna per sabato 25 maggio. A bordo ci sono 46 uomini adulti e 6 minori (di 16 e 17 anni), di cui 4 non accompagnati. Le nazionalità di provenienza sono Siria (26), Bangladesh (19), Palestina (4), Pakistan (uno), Marocco (uno), Egitto (uno).

Due dei migranti, soccorsi lunedì sera nella zona di ricerca e soccorso (Sar) maltese, hanno dovuto ricevere cure mediche d'urgenza. I due, infatti, non sono riusciti a salire a bordo della nave della ong da sole a causa di forti dolori e sono stati evacuati dalla nave di soccorso tramite un posto di soccorso.

Lo sbarco dovrebbe avvenire attorno alle 18 alla banchina di Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna, essendo indisponibile quella del Terminal di Porto Corsini per la presenza di una nave da crociera. Con pullman della Croce Rossa Italiana le 52 persone saranno poi trasferite al Pala De Andrè, dove si svolgeranno le visite sanitarie speditive e tutti gli adempimenti di polizia (identificazione e fotosegnalamento) e dei servizi sociali del Comune di Ravenna.

I migranti saranno poi ripartiti tra le varie province della Regione Emilia Romagna: 12 andranno a Bologna (fra cui i 4 minori non accompagnati), 3 a Ferrara, 7 a Forlì-Cesena, 8 a Modena, 4 a Parma, 3 a Piacenza, 6 a Reggio Emilia, 4 a Rimini, mentre 5 rimarranno a Ravenna nei Cas della Provincia.

Le 52 persone raggiungeranno i luoghi di destinazione con mezzi dei gestori dei vari centri di accoglienza di Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna che verranno a prelevarli direttamente al Pala De André, mentre saranno accompagnati dalla Croce Rossa a Bologna quelli destinati al capoluogo emiliano, a Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia (in totale 33).

Si tratta dell’undicesimo arrivo di migranti per il Porto di Ravenna e complessivamente saranno sbarcate, a partire dal primo avvenuto il 31 dicembre 2022, 1191 persone.