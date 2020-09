Sistema di raccolta rifiuti porta a porta 'misto': Hera spiega come funziona

Hera sta portando avanti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ravenna, un importante progetto che vedrà il rinnovo del sistema di raccolta rifiuti ai Borgo Montone, Classe e Ponte Nuovo. Dal 30 novembre, infatti, la raccolta stradale dei rifiuti urbani in queste tre frazioni sarà trasformata in ‘porta a porta misto’, che prevede la raccolta domiciliare di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti, mentre quella di carta/cartone, plastica e vetro rimane stradale presso le isole ecologiche di base (IEB), con tutti i tipi di cassonetto in un unico punto di raccolta, riorganizzate in numero e potenziate nelle volumetrie.

Le utenze interessate dal nuovo servizio sono 4481, di cui 239 non domestiche: da ottobre personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento) consegnerà a tutte le famiglie il kit standard (composto da contenitori e calendario) per la raccolta differenziata; alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle verifiche effettuate. L’obiettivo del progetto è di aumentare la raccolta differenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: attualmente nel territorio comunale di Ravenna la percentuale di raccolta è del 60%, mentre l’obiettivo da raggiungere è il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti.

Gli incontri serali e la campagna informativa per coinvolgere tutte le utenze

Hera ha inviato una lettera a tutti i cittadini e le attività coinvolte per informarli sugli obiettivi da conseguire, le novità di servizio introdotte e invitarli ai 6 incontri previsti sul territorio (inizio ore 20.30), rivolti ai cittadini di tutte e tre le frazioni e vincolati alle misure di prevenzione Covid: distanziamento sociale, dispositivi di protezione individuale e massimo 60 posti disponibili per ogni incontro. I primi due si terranno il 2 e 3 settembre, presso il Parco dell’Antica Pesa di Classe in via Classense 88; il terzo e quarto il 7 e 9 settembre presso il Centro Sportivo Ponte Nuovo in via Ancona 43, mentre gli ultimi due appuntamenti si terranno il 16 e 23 settembre presso il Comitato cittadino Borgo Montone in via Fiume Montone Abbandonato 312/B. Tenuto conto dei posti limitati, si terrà anche un meeting da seguire via computer o cellulare mercoledì 30 settembre dalle 18 alle 20. Per partecipare è necessario inviare una e-mail a differenziataravenna2021@gruppohera.it, indicando nel testo nome, cognome, quartiere e nell’oggetto “Incontro 30/09/20”. In risposta alla mail sarà inviato il link per seguire l’incontro sul computer o sul cellulare.