Sistemi digitali e sicurezza degli impianti: il contributo dell'azienda del gas nell'alluvione

Nei giorni scorsi una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale in città, ha incontrato a Palazzo Manfredi di Faenza, il sindaco Massimo Isola e l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Luca Ortolani. L'incontro è stata l’occasione per sottolineare lo spirito di collaborazione tra l’amministrazione manfreda e la società, entrambe tese a operare a tutela della sicurezza del territorio, nonché per condividere l’apprezzamento della comunità faentina per il contributo fornito da Italgas in occasione dell’emergenza alluvionale della scorsa primavera.

Per fronteggiare l’emergenza, Italgas aveva messo a disposizione un importante dispositivo formato da persone e risorse tecniche che hanno costantemente garantito la sicurezza della rete e degli impianti che anche in quelle circostanze estreme hanno dato prova di grande solidità. Un esito che avrebbe confermato la bontà delle scelte progettuali adottate dalla società per la trasformazione digitale che ha permesso il controllo da remoto dell’intero network.

L’impegno sul territorio, nei giorni dell’alluvione e in quelli seguenti, si è concretizzato principalmente nella rapida verifica dei circa 5.500 contatori in funzione nelle zone colpite, di cui circa 2.400 sostituiti per ripristinare tempestivamente l’erogazione del servizio. Parallelamente, il Pronto Intervento Italgas è intervenuto per messa in sicurezza dei tratti di tubazioni che avevano subìto infiltrazioni d’acqua consentendo così di ristabilire in tempi rapidi la fornitura agli utenti.

“Siamo da sempre al fianco dei territori in cui operiamo – ha commentato Pier Lorenzo Dell’Orco, amministratore delegato di Italgas RETI, la principale società operativa del Gruppo Italgas – ne accompagniamo lo sviluppo e con tecnologie innovative garantiamo ogni giorno servizi sempre più efficienti. In occasione dell’alluvione che la scorsa primavera ha colpito così duramente Faenza, grazie ai nostri sistemi digitali siamo riusciti ad assicurare soluzioni tempestive e continuità del servizio. Ma gran parte del lavoro lo hanno fatto la generosità e la professionalità delle nostre persone che, giunte da ogni parte d’Italia, hanno lavorato per supportare una comunità in difficoltà”.

“Il contributo che Italgas ha fornito durante le alluvioni e nelle settimane a seguire -spiega Luca Ortolani assessore all’Urbanistica e all’Ambiente- è stato importantissimo. È per questo che ringrazio moltissimo il personale della società che, pur in un momento molto complicato, non si è risparmiato per assicurare ai faentini di poter disporre un ritorno alla normalità sul fronte dell'erogazione del metano. Italgas, come sempre, si è dimostrato un importante partner al servizio della città”.

Nel corso dell’incontro, Italgas si è impegnata a effettuare, in varie parti della città, una serie di ripristini del manto stradale interessato dagli interventi sulla rete. Il confronto con l’Amministrazione è stato, infine, l’occasione per riaffermare il ruolo cruciale dell’innovazione tecnologica che oltre a consentire importanti miglioramenti nei livelli di qualità del servizio e nella capacità di reazione del sistema, rappresenta l’elemento abilitante per traguardare l’obiettivo della transizione energetica.