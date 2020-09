Sistemi energetici, dal corso di tecnico superiore un'opportunità di lavoro: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni fino al 16 ottobre per partecipare al corso biennale Its (Istituti Tecnici Superiori) per “Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili” che la Fondazione Ites Tec (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), a cui aderisce anche il Comune di Ravenna, realizza nei locali dell’Istituto Tecnico Nullo Baldini. Per l’avvio delle lezioni sono in corso le valutazioni con l’Istituto per definire le modalità in considerazione della situazione Covid-19 e delle direttive impartite dalle autorità competenti.

Si tratta di un’importate opportunità formativa che associa formazione teorica e pratica e che consente l’inserimento nel mondo del lavoro. Infatti, è decisamente elevata la percentuale di chi, dopo aver conseguito il diploma Its, trova lavoro. A Ravenna, dopo 9 anni dal primo corso, è accaduto a circa l’80% dei partecipanti, in particolare entro un anno dal conseguimento del diploma e spesso dalle stesse aziende presso le quali hanno svolto il tirocinio. Il “Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili” ha l’obiettivo di garantire alle imprese soluzioni energetiche sostenibili in scenari di alto consumo e di proporre, pianificare e realizzare interventi di efficientamento, risparmio e utilizzo razionale dell’energia per sistemi, impianti, siti produttivi e abitativi. Inoltre, opera sulla base dell’analisi e dell’interpretazione dei dati su consumi e fabbisogni, per ridurre gli impatti ambientali e valorizzare la transizione alle energie rinnovabili, nelle prospettive di sviluppo sostenibile, di dare concretezza agli obiettivi di economia circolare e di responsabilità sociale d’impresa.

Il corso è biennale con una durata totale di 2mila ore, di cui 800 di stage da svolgersi, con modalità in fase di definizione (presenza regolamentata ovvero video) tra ottobre/novembre 2020 e luglio 2022. La formazione segue il modello DUALE, di scambio continuo tra aula, laboratorio e impresa consentendo agli studenti di entrare in diretto contatto con le aziende e in un contesto concreto del mondo del lavoro. I posti disponibili sono da 20 a 25 a Ravenna. Il corso, gratuito con una sola quota di partecipazione iniziale di 200 euro, è rivolto, in particolare, a giovani in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma di laurea e può costituire una buona occasione formativa per gli universitari “fuori corso”. È rivolto non solo a giovani neo diplomati, ma a tutti coloro che, in possesso di un diploma, abbiano l’obiettivo di riconvertire il proprio percorso formativo ovvero entrare nel mondo del lavoro con una qualifica specifica rispetto a quella già acquisita.

Il titolo rilasciato dal Miur con i corsi Its, a seguito di specifico esame al termine dei due anni, è riconosciuto in tutto il territorio nazionale ed europeo e corrisponde al V° livello EQF dell’Unione europea. Il Tecnico Superiore per la “Green energy 4.0” potrà avere interessanti sbocchi occupazionali: nelle imprese d’impiantistica elettrica, termoidraulica e di manutenzione; nelle imprese energivore per l’attuazione del sistema di gestione dell’energia, per favorire l’adozione di soluzioni di risparmio energetico e di contenimento delle emissioni climalteranti; nelle imprese dotate di grandi impianti di produzione e fruizione dell’energia, utilizzando le strumentazioni digitali più innovative per la pianificazione, il monitoraggio, il controllo e l’erogazione dei flussi energetici e del funzionamento dei sistemi.

“La soddisfazione di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno trovato un’occupazione è il miglior biglietto da visita perché altri giovani possano iscriversi e dedicarsi alla sostenibilità ambientale delle imprese con strumenti altamente innovativi e proprio in questo particolare momento storico di emergenza legata ai cambiamenti climatici – sostiene l’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani –. Chi desidera avere informazioni dettagliate, potrà partecipare il 24 settembre, alle 11.30, e il 1° ottobre alle 17.45, agli incontri in video ai quali saranno invitati tutti gli studenti diplomati nel 2020 e negli ultimi anni, ma chiunque è interessato può partecipare. In entrambi gli incontri saranno proposti il programma dei singoli corsi, la tipologia del titolo rilasciato, le opportunità di stage in azienda attraverso la presentazione delle principali tematiche da parte di alcuni docenti e la testimonianza di professionisti che ospiteranno in stage gli allievi”.

Il corso è promosso dalla Fondazione Its Tec (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), che annovera tra i soci fondatori oltre all’ITI Baldini, il Comune di Ravenna, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l’Università di Bologna, Ecipar, Formart, Irecoop, Il Sestante, Sviluppo PMI, Scuola Pescarini. Collaborano alla sua realizzazione Cna-Confederazione Nazionale Artigianato e pmi, Confartigianato, Confindustria, Confcooperative, Confimi e oltre 100 aziende del territorio emiliano-romagnolo. Queste ultime forniscono docenze, accolgono in stage gli studenti e mettono a disposizione i loro impianti per visite guidate. Il 70% dei docenti è costituito da esperti del mondo del lavoro di settore.

Il bando per le iscrizioni e tutte le informazioni su data d’inizio, calendario delle attività didattiche e ulteriori precisazioni sono disponibili sui siti www.itstec.it e https://www.itstec.it/sede-ravenna. La domanda può essere consegnata o spedita alla segreteria organizzativa: Fondazione ITS Territorio Energia Costruire - sede Ravenna cIstituto Nullo Baldini via Marconi 2, 48121 Ravenna. Per informazioni e per richiedere la partecipazione agli eventi del 24 settembre e del 1°ottobre rivolgersi a Maria Rosa Bordini mbordini@ecipar.ra.it e Debora Pelasgi coordinatrice corsi ITS TEC sederavenna@itstec.it.