Il Siulp organizza un match di calcio benefico in occasione del 19° memorial Stefano Biondi

Il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) organizza il 19° memorial Stefano Biondi, in ricordo anche di Nicoletta Missiroli, Pietro Pezzi e Antonio Falanga. Il match di calcio vedrà confrontarsi la Police Sportiva Siulp del cuore contro Polizia Stradale di Modena Nord. L’appuntamento è in programma per sabato 22 giugno, a partire dalle 17,45. Dalle 17 invece il mini torneo tra quattro formazioni Romagnole della categoria Pulcini. Si gioca allo stadio dei Pini di Cervia-Milano Marittima. Ingresso con offerta libera. L’intero incasso sarà devoluto a Azzurra Livieri e Airett Onlus.