Alluvione e manodopera mancante fanno slittare i lavori per le nuove case popolari di Faenza

Sono stati ulteriormente prorogati al 21 dicembre i lavori di demolizione e di ricostruzione della palazzina in via Ponte Romano 29 a Faenza. L’opera di riqualificazione edilizia prevede la realizzazione di sei alloggi popolari, come da progettazione approvata ad aprile 2021. Il cantiere consegnato alla ditta aggiudicataria, la Iazzetta Costruzioni di Afragola, era iniziato a marzo del 2022 e i lavori si sarebbero dovuti concludere il 21 marzo 2023. Il 20 dicembre c’era stata una prima sospensione fino al 14 febbraio e così erano slittati i termini per il completamento al 20 maggio 2023.

A causa delle alluvioni di inizio maggio, tuttavia, i lavori si erano di nuovo fermati ed era stata quindi concessa una nuova proroga di 100 giorni alla chiusura del cantiere, quindi fino al 28 agosto. Se nella prima alluvione verificatasi a Faenza parte del cantiere era stato allagato, nella seconda alluvione purtroppo l’intera via Ponte Romano è finita completamente sott’acqua e pertanto, con apposito verbale, era stata decretata la sospensione ulteriore dei lavori, ripresi l’11 luglio. All’inizio di agosto, tuttavia, la ditta appaltatrice ha formalizzato la richiesta di una nuova proroga per complessivi 120 giorni, in considerazione delle difficoltà a reperire manodopera qualificata e in virtù dell’andamento anomalo dei lavori dovuto a due sospensioni per eventi imprevisti.

Così nei giorni scorsi il direttore dei lavori ha comunicato al referente di progetto il proprio parere positivo al parziale accoglimento della richiesta di proroga avanzata dalla ditta, riconoscendone in parte la sostanziale fondatezza e suggerendo quindi di concedere una seconda proroga di ulteriori 60 giorni. Proroga che è stata poi autorizzata dal settore lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina individuando come data di termine per l’ultimazione dei lavori il 21 dicembre 2023. L’impresa dovrà inoltre consegnare un nuovo programma dei lavori rimodulato in funzione della proroga concessa. L’importo netto dell’appalto ammontava a 657mila euro.