Smantellati i container di Darsena Pop Up: "Ci fanno diventare un paese per vecchi"

La riqualificazione del Candiano che debba necessariamente partire dal Pop Up è 'comprensibile' considerando che a Ravenna tutte le attività per i giovani vengono chiuse. Questo contribuisce a rendere la città vecchia non solo perché afflitta dalla bassa natalità, ma anche per l'eliminazione, la demolizione ed il divieto di tutte le iniziative e i luoghi giovanili. Si ha l'impressione che si voglia far tacere o allontanare la gioventù. Iniziarono a Marina con la demolizione dell'Hemingway, proseguirono con il divieto di bere in spiaggia e l'organizzazione di serate danzanti con musica finendo ora con la Darsena Pop up.

Sembra un atteggiamento autoritario (per non usare aggettivo più crudo) che non è per nulla in linea con un'amministrazione di sinistra. Ma, come si dice, gli estremi coincidono. Soggiogare la gioventù, contando sul silenzio degli anziani e sull'obbedienza acritica di coloro che seguono il gregge senza protestare, significa che nessuno potrà mai obbiettare ciò che fai, anche se è evidente che si agisce solo per il proprio vantaggio, a discapito degli ormai pochi luoghi rimasti per i giovani.

Maurizio Marendon